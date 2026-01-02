La Municipalidad iniciará el lunes 5 de enero, las tareas en el cruce de la Ruta 51 y la Circunvalación Oeste. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito. Los trabajos tendrán un plazo estimado de 20 días.
Se secuestraron 35 vehículos y se labraron 44 infracciones en el operativo de Año Nuevo
Personal municipal realizó controles sorpresivos en diversos puntos claves de la capital, se extendieron desde las 4 de la mañana hasta las 18 hs. Las actas y retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva. Se controlaron cerca de 2500 vehículos.
Para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes, la Municipalidad ejecutó controles de Tránsito el primer día del año en diferentes puntos de la ciudad.
Se secuestraron 35 vehículos y se realizaron 44 infracciones. Se controlaron 2435 vehículos desde las 4 hasta las 18.
Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.
El caso de graduación más alta se dio en Av. Arenales a la 6.30 de la mañana superando el máximo que puede detectar el alcoholímetro 4 g/l.
Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de realizar estos operativos para generar orden y seguridad en la ciudad. Además, aseguró que van por buen camino, ya que cada vez hay menos conductores alcoholizados.
Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida.
Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.
