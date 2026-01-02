Se secuestraron 35 vehículos y se labraron 44 infracciones en el operativo de Año Nuevo

Para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes, la Municipalidad ejecutó controles de Tránsito el primer día del año en diferentes puntos de la ciudad.

Se secuestraron 35 vehículos y se realizaron 44 infracciones. Se controlaron 2435 vehículos desde las 4 hasta las 18.

Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.

El caso de graduación más alta se dio en Av. Arenales a la 6.30 de la mañana superando el máximo que puede detectar el alcoholímetro 4 g/l.

Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de realizar estos operativos para generar orden y seguridad en la ciudad. Además, aseguró que van por buen camino, ya que cada vez hay menos conductores alcoholizados.

Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida.

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.