Salta recibirá el vuelo inaugural directo desde Florianópolis

La Provincia continúa consolidándose como el principal hub aéreo del norte argentino con la llegada de una nueva conexión internacional operada por Aerolíneas Argentinas.

Hoy a las 18:45, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado.

La recepción incluirá distintas actividades protocolares y culturales, como el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que pondrá en valor la identidad y hospitalidad salteña.

A partir del 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos (Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

