Se secuestraron 26 vehículos y se labraron 36 actas durante el operativo de Navidad

La Municipalidad realizó controles de Tránsito durante la Navidad, en diferentes puntos de la ciudad, para lograr un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes.

Ayer, desde las 4 hasta las 18 hs, se secuestraron 26 vehículos y se labraron 36 actas.

Las infracciones y las retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva. Se controlaron más de 3500 vehículos.Se secuestraron 17 autos y/o camionetas, 8 motocicletas y 1 camión.

El porcentaje de conductores alcoholizados bajó alrededor de un 50% comparado con los controles navideños del año pasado.

Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida. Tal es así que se identificó un conductor que superó el máximo de 4gl.

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña, poniendo en foco el 1 de enero.