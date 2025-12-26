Se realizó el primer sorteo de la campaña navideña “Beneficios Salta” y ya hay ganadores

En la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta se llevó a cabo el primer sorteo de la campaña de ventas navideñas “Beneficios Salta”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia con el objetivo de fomentar el consumo local y fortalecer la actividad comercial formal en toda la provincia.

La propuesta premia a quienes realizan compras superiores a $10.000 en comercios adheridos, cargando luego sus comprobantes a través de un código QR. En esta primera instancia se entregaron importantes premios en efectivo, con montos de hasta 10 millones de pesos entre los diez ganadores.

La ganadora del premio mayor de $10.000.000 fue Daniela Paola Vargas. Los premios de $5.000.000 correspondieron a Sofía Beatriz Mamai y Germán Maldonado Costa. Los galardones de $2.000.000 fueron para Silvia Melina Barros, Claudio Garnica y Rosario Morales, mientras que los premios de $1.000.000 fueron otorgados a María Isabel Torrico, Gabriela Fabiana Rodríguez, María Inés Home y Jonathan Jesús Estrada. También se sortearon suplentes, conforme a las bases de la campaña.

El acto fue encabezado por la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez, y contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera; el coordinador general del Ministerio de Producción y Minería, Carlos Mateo; el director de Administración de la Dirección General de Rentas, Facundo Romero Arias; el asesor jurídico de ese organismo, Marcelo Aranda; y la gerenta de la Cámara, Florencia Ferreyra, junto a otras autoridades provinciales y del sector comercial.

En sus palabras, se destacó la importancia de continuar impulsando acciones que dinamicen el comercio local, promuevan la formalidad comercial y reconozcan a quienes eligen comprar en comercios salteños.

La campaña Beneficios Salta permanecerá vigente hasta el 9 de enero de 2026, cuando se llevará a cabo un segundo sorteo con importantes premios, brindando nuevas oportunidades para que los salteños participen y apoyen el consumo en comercios provinciales.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

