Se viene el "Desfile de Herencia Artesanal" en la feria de Plaza Güemes

La Municipalidad de Salta invita a la comunidad a participar del “Desfile de Herencia Artesanal”, una propuesta especial que se llevará adelante este sábado 27 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el marco de la Feria Artesanal de Plaza Güemes.

El evento tendrá lugar en la diagonal ubicada en la esquina de Balcarce y Rivadavia, donde artesanos locales exhibirán sus piezas en una pasarela que busca poner en valor la identidad, la creatividad y el trabajo artesanal salteño.

La jornada contará con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, que ofrecerá un repertorio festivo, además de presentaciones de danza a cargo de academias invitadas, sorteos y distintas propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

La Feria Artesanal de Plaza Güemes fue declarada de Interés Cultural Municipal mediante Resolución N.º 195/07 y continúa consolidándose como un punto de encuentro para salteños y turistas interesados en conocer y apoyar la producción local.

Días y horarios de funcionamiento de los Paseos Artesanales de la Ciudad hasta el 1° de marzo:

*Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón).

*Paseo Balcarce: viernes y sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.

*Paseo de los Poetas: viernes y sábado, de 10 a 22 horas (calle Esteco).