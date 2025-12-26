No ingresó ningún paciente por quemaduras al Hospital San Bernardo

Estos números derivan de los controles que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de todos los vecinos. Además, se retiraron 1.436 rodados abandonados en las calles.
La Nochebuena y el día de Navidad transcurrieron con un dato alentador en materia sanitaria: el Hospital San Bernardo no registró ningún ingreso por quemaduras, un hecho que las autoridades calificaron como "histórico".
Desde el Ministerio de Salud Pública brindaron un informe detallado de las atenciones en los principales hospitales de la capital salteña durante la madrugada del 25 de diciembre.
Hospital San Bernardo
El reporte abarca desde las 20:00 del 24 hasta las 8:00 del 25 de diciembre. Se contabilizaron:
48 ingresos por Guardia
25 internaciones
0 casos de quemaduras o accidentes por pirotecnia
Esta enfermedad es prevenible con la colocación de una vacuna en la niñez. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades bajo vigilancia.