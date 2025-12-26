No ingresó ningún paciente por quemaduras al Hospital San Bernardo

La Nochebuena y el día de Navidad transcurrieron con un dato alentador en materia sanitaria: el Hospital San Bernardo no registró ningún ingreso por quemaduras, un hecho que las autoridades calificaron como "histórico".

Desde el Ministerio de Salud Pública brindaron un informe detallado de las atenciones en los principales hospitales de la capital salteña durante la madrugada del 25 de diciembre.

Hospital San Bernardo

El reporte abarca desde las 20:00 del 24 hasta las 8:00 del 25 de diciembre. Se contabilizaron:

48 ingresos por Guardia

25 internaciones

0 casos de quemaduras o accidentes por pirotecnia