En el último trimestre se colocaron más de 1100 implantes subdérmicos

El Ministerio de Salud Pública informó que entre octubre y diciembre de 2025 se colocaron 1170 implantes subdérmicos anticonceptivos en el marco de operativos en territorios coordinados por la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Las acciones se desarrollaron en hospitales, plazas y centros de salud de la capital y del interior provincial, mediante jornadas programadas que completaron rápidamente sus cupos. Los operativos se realizaron en General Güemes, el hospital Señor del Milagro, el hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera, la Usina Cultural, el hospital Santa Teresita de Cerrillos, el hospital Dr. Elías Anna de Colonia Santa Rosa y en centros de salud de distintas localidades.

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, supervisó el cierre del cronograma de actividades en el hospital de Cerrillos y destacó la alta concurrencia registrada para acceder al método anticonceptivo. En ese marco, informó que “desde el Ministerio de Salud Pública se confirmarán nuevas fechas durante enero de 2026 para dar continuidad a los operativos”.

El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal de larga duración, con una efectividad de hasta cinco años. Desde la cartera sanitaria se informó que, al igual que otros métodos hormonales, puede generar modificaciones transitorias en el patrón menstrual, especialmente durante los primeros meses posteriores a su colocación, motivo por el cual se brinda consejería previa y seguimiento posterior en cada intervención.

Durante las campañas realizadas en diciembre se colocaron 666 implantes, mientras que en los operativos desarrollados en octubre y noviembre se alcanzaron 513 aplicaciones, totalizando 1.170 colocaciones en el período.

Por su parte, el jefe del programa de Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, Javier Yapura, expresó que la alta convocatoria registrada refleja la elección de muchas personas por un método anticonceptivo seguro y de alta efectividad, y destacó el esfuerzo de la cartera de salud para garantizar el acceso equitativo a estos métodos en todo el territorio provincial.

Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que, si bien el implante subdérmico es un método anticonceptivo eficaz para la prevención del embarazo, el uso correcto del preservativo continúa siendo la única medida que protege frente a las infecciones de transmisión sexual.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación