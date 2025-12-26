Por la fiesta de Navidad se detectaron más de 700 infractores viales

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo operativo y preventivo realizado en provincia en las distintas jurisdicciones de la provincia en el marco del Operativo Fin de Año Seguro.

En controles vehiculares fijos y móviles en rutas y calles de la provincia durante el 24 y 25 de diciembre, la Policía Vial detectó 719 infractores a las normativas viales. El 17% de los conductores fueron sancionados por circular con graduación alcohólica como lo establece la legislación vigente. Se practicaron más de 4400 test de alcoholemia.

Entre las infracciones detectadas, también se registraron incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, ordenanzas municipales, entre otros.

Se fiscalizaron más de 6400 vehículos en los distintos puntos de control.



Los controles viales y de alcoholemia se reforzaron en el marco del Operativo Fin de Año Seguro que se extenderá hasta el 7 de enero.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación