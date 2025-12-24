La jueza Preska suspendió la búsqueda de activos para ser embargados

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dispuso este martes la suspensión del proceso de discovery sobre el estatus de "alter ego" de YPF. La medida administrativa representa un respiro judicial para la petrolera argentina en el marco del litigio contra el fondo Burford Capital, al frenar temporalmente la investigación de activos destinados a eventuales embargos.

La decisión de la magistrada surge tras una apelación presentada por la compañía controlada por el Estado argentino. Anteriormente, Preska había fallado en contra de que YPF se representara a sí misma en el proceso, argumentando que la defensa nacional ya cubría los intereses de la firma, criterio técnico que la empresa busca revertir en instancias superiores.

El caso se remonta a la sentencia de primera instancia de 2023, que condenó a la Argentina al pago de u$s16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012. Burford Capital, principal beneficiario tras adquirir los derechos de litigio, intensificó sus acciones para ejecutar la sentencia, la cual continúa acumulando intereses millonarios mientras el país mantiene su apelación.

Ambas partes cuestionaron el fallo original: el Estado argentino sostiene que la condena fue dictada de manera equivocada, mientras que el fondo demandante reclama que la petrolera fue excluida indebidamente de la responsabilidad financiera. Esta puja legal llevó a una audiencia de apelación clave realizada el pasado mes de octubre, cuyos resultados aún están pendientes de resolución firme.

En su estrategia para percibir la indemnización, Burford intentó tomar el control del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado. Para ello, la firma busca demostrar que la empresa y el Estado argentino son un mismo ente bajo la figura jurídica de "alter ego", concepto que permitiría atacar bienes de la petrolera para cubrir deudas soberanas.

Con esta nueva resolución, la jueza accedió al pedido de la petrolera de suspender el "discovery del alter ego" mientras se resuelve si YPF puede recuperar su autonomía jurídica en el juicio. Esta fase de investigación incluía, además, pedidos de información sensible sobre comunicaciones y chats de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

Se espera que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos emita una definición final sobre estas cuestiones durante la primera mitad de 2026. Por su parte, el Gobierno ratificó su postura oficial de agotar todas las instancias judiciales posibles para evitar una mesa de negociación directa con el fondo Burford.



