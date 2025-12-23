Los trabajadores informales ganan la mitad de los que están en blanco

De acuerdo con esos números, trabajadores ocupados, asalariados y por cuenta propia "en negro" ganan 57% menos de los que se desempeñan "en blanco".

El INDEC indicó que los empleados informales percibieron $535.802 mensuales, mientras sus pares registrados alcanzaron los $1.247.462, en el tercer trimestre de este año.

Un dato clave es que el 43,3% de los ocupados trabaja sin descuento o aportes jubilatorios, el más elevado de la nueva serie elaborada por el INDEC.

Además, el fenómeno se va agudizando, ya que de los nuevos ocupados del último año, el 84% fueron informales.

El fenómeno se produce en un mercado laboral donde va creciendo la participación de monotributistas.

El total de ocupados, públicos y privados es de alrededor de 13 millones formales y 9 millones informales.

Entre los trabajadores ocupados no registrados, el 53% gana menos de $422.837 mensuales.

Esto sucede porque ocupan empleos menos calificados, a veces de menos horas -"subocupados"-, realizan changas o delivery de mercaderías o transporte de pasajeros a través de plataformas.

Entre los registrados, el 54% ganó menos de $1.000.000 mensuales. Si se agregan los informales, el 70% de los ocupados percibió menos de $1.000.000.

Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.