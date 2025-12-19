Causa ANDIS: Ornella Calvete debe presentarse a indagatoria

Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete debe presentarse a declarar como imputada en la nueva ronda de indagatorias dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la compra de medicamentos.

La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi y la cita es a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py.

Ornella Calvete era funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024. Debió renunciar cuando se desató el escándalo.

En la casa de Ornella Calvete, se secuestraron cerca de u$s700.000, entre otras divisas, en un procedimiento realizado el 9 de octubre del 2025.