Hallan muerto a un soldado en Mendoza, es el tercer caso en la semana

En un nuevo episodio que vuelve a poner el foco en el Ejército Argentino, un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima, fue encontrado muerto en su casa del departamento de Las Heras, en Mendoza. El hecho se suma a una seguidilla de muertes dentro de la fuerza.

El hallazgo se produjo por parte de sus propios familiares, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Tras el reporte, personal de la Policía Científica y de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras se desplazaron hasta la vivienda para preservar la escena e iniciar las pericias correspondientes. Hasta el momento, la causa está bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del joven uniformado.

Este caso representa el tercer episodio de este tipo registrado en el ámbito militar durante la última semana, una situación que provocó alerta en el Gobierno, y la puesta en marcha de un convenio para atender este tipo de situaciones.

El comunicado del Ejército

A través de un comunicado oficial, el Ejército Argentino expresó su profundo pesar por la muerte del joven soldado y manifestó su acompañamiento a la familia en este difícil momento. Desde la institución remarcaron que se encuentran a total disposición de la Justicia para colaborar con todas las actuaciones necesarias en el marco de la investigación.

El trágico episodio se produce en un contexto sensible para la fuerza. Tuvo lugar pocos días después del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos, seguido por la muerte de un suboficial del Ejército Argentino, quien también fue hallado sin vida en el cuartel militar de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, y La sucesión de estos hechos generó preocupación y dolor dentro del ámbito castrense.