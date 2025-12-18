Horarios de las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo

Desde esta mañana a las 8, el sistema de navegación aérea nacional enfrenta una serie de interrupciones operativas debido al plan de lucha iniciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
Las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma funcionarán con horarios especiales en todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no atenderán al público general durante la noche y la madrugada en las jornadas clave de fin de año. La medida se aplicará de manera generalizada en todo el territorio nacional.
Según detalló CECHA, las estaciones de combustible cerrarán al público en los siguientes períodos:
Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.
Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.
Durante ese lapso, no habrá despacho de combustible para automovilistas particulares ni atención habitual en playas y tiendas.
Qué servicios sí estarán disponibles durante la madrugada
A pesar del cierre general, CECHA aclaró que se mantendrán guardias activas en las estaciones de servicio, destinadas exclusivamente a la atención de vehículos esenciales y de emergencia. Entre ellos se incluyen:
Ambulancias y servicios de salud.
Unidades de bomberos.
Fuerzas de seguridad y policiales.
Otros organismos de asistencia pública.
Estas guardias buscan garantizar el normal funcionamiento de los servicios indispensables durante las fiestas.
