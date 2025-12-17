Rusia quiere instalar una base en la Luna

El anuncio fue realizado por Denis Kutovoy, subdirector del departamento de sistemas espaciales de Roscosmos, quien detalló que el explorador lunar operará en la zona seleccionada con el objetivo de realizar estudios del suelo y evaluar su viabilidad para una futura instalación permanente.

Según explicó Kutovoy, la agencia espacial rusa se encuentra actualmente sentando las bases experimentales para definir los objetivos estratégicos de largo plazo vinculados a la expansión humana en el espacio.

La iniciativa forma parte del programa Luna-Glob, liderado por Roscosmos, que apunta inicialmente al establecimiento de una base lunar completamente robotizada, como paso previo al desarrollo de misiones lunares tripuladas.

Desde la agencia destacaron que estos avances permitirán acumular información clave sobre las condiciones del satélite natural, en especial en lo relativo a recursos, estabilidad del terreno y posibilidades de permanencia humana.