Sube a 16 el número de muertos por el tiroteo en Sídney

El número de muertos por el tiroteo en Playa Bondi, en Sídney, subió a 16, mientras que un padre y su hijo fueron identificados como los atacantes, indicó este lunes la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

La Policía indicó en una declaración que 14 personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos en un hospital. Los fallecidos tenían entre 10 y 87 años de edad, incluyendo a uno de los atacantes.

Además, hasta este lunes, otras 40 personas estaban recibiendo asistencia en un hospital, de las cuales cinco se encuentran en grave estado.

El comisionado de la fuerza de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó en una conferencia de prensa este lunes que los dos presuntos tiradores fueron un hombre de 50 años y su hijo de 24 años.

El tirador de 50 años tenía licencia de portación de armas de fuego

El hombre de 50 años, quien murió en el lugar de los hechos, contaba con licencia de portación de armas de fuego y tenía seis armas en su posesión de manera legal, reveló Lanyon.

Lanyon, quien declaró anoche de manera oficial que el tiroteo fue un ataque terrorista, dijo hoy que están en curso las investigaciones sobre los motivos detrás del ataque.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el ataque como "un acto de pura maldad" y dijo que Australia hará todo lo necesario para erradicar el antisemitismo.

El tirador había sido investigado previamente por vínculos con una célula del EI

Uno de los hombres presuntamente responsables del tiroteo masivo fatal en Bondi Beach, Sídney, fue investigado previamente por vínculos con una célula terrorista local del Estado Islámico (EI), informaron el lunes medios locales.

Según la Australian Broadcasting Corporation (ABC), Naveed Akram, de 24 años, fue examinado en 2019 por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) por sus estrechos vínculos con la célula del EI con sede en Sídney.

La ABC informó que tanto Naveed Akram como su padre, Sajid Akram, de 50 años, habían jurado lealtad al EI y que se encontró una bandera del EI en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo.

Declaraciones de Anthony Albanese

El primer ministro Anthony Albanese, quien visitó Bondi Beach el lunes por la mañana, comentó que las banderas ondearían a media asta en toda Australia el lunes para lamentar el tiroteo.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, expresó en una conferencia de prensa el lunes que 328 oficiales habían sido desplegados en los suburbios de Sídney con importantes poblaciones judías.

Oficiales de la policía de Nueva Gales del Sur y la policía federal australiana estaban llevando a cabo una importante operación en la residencia de Akram en los suburbios del suroeste de Sídney el lunes por la mañana, así como en un alquiler a corto plazo en el oeste de la ciudad donde se alojaban los dos hombres.

Las medidas de seguridad extremas también fueron implementadas en las últimas horas en Nueva York, Estados Unidos, como prevención de ataques similares, según indica otro informe de Xinhua.

Los enviados especiales del gobierno federal para combatir el antisemitismo y la islamofobia, ambos nombrados por Albanese en 2024, condenaron el ataque este lunes.

Jillian Segal, enviada especial para combatir el antisemitismo, declaró a la radio ABC que la educación gubernamental en Australia no fue suficiente para que la gente comprenda cómo el antisemitismo “destruye” a la comunidad judía. “Se ha infiltrado en la sociedad durante muchos años y no nos hemos pronunciado con la suficiente firmeza”, afirmó.

Un informe publicado por Segal en julio concluyó que el antisemitismo está arraigado y normalizado en Australia y exigió una respuesta integral a largo plazo. Aftab Malik, enviado especial para combatir la islamofobia, declaró el lunes que no hay justificación para la violencia ni el odio repugnantes y que los atacantes tenían el claro propósito de sembrar el miedo, el terror y la división en las comunidades.

Reunión de Gabinete

Los líderes australianos, en una reunión anticipada del Gabinete Nacional este lunes, acordaron tomar medidas decisivas para fortalecer las leyes de armas tras el tiroteo masivo fatal.

El primer ministro, Anthony Albanese, declaró en un comunicado que él y los líderes de los estados y territorios australianos acordaron tomar “medidas enérgicas, decisivas y centradas” en la reforma de la ley de armas en la reunión de emergencia convocada en respuesta al tiroteo.

Albanese indicó que los líderes estatales y territoriales han encargado a sus respectivos ministros de policía y fiscales generales que desarrollen opciones para fortalecer las leyes de armas, incluyendo limitar el número de armas de fuego que una persona puede poseer y limitar las licencias de armas de fuego a los ciudadanos australianos.

Además, Albanese indicó que el Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, establecido después de que 35 personas murieran a tiros en Port Arthur, en el estado insular de Tasmania, en 1996, será renegociado para garantizar que se mantenga “lo más sólido posible” en el cambiante entorno de seguridad.