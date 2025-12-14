Violento tiroteo en Australia: al menos 11 muertos

En la mañana de este día domingo se registró un ataque en un acto de una festividad judía en Bondi Beach, en Sídney. Tanto la policía como las autoridades australianas lo describieron como un ataque terrorista, en el cual se registraron al menos 11 personas muertas y casi 30 heridos a manos de dos hombres armados.

Uno de los presuntos pistolero murió en el lugar y el otro se encontraba en estado crítico, confirmado en rueda de prensa por el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. La policía estaba investigando si un tercer hombre armado estaba involucrado en el tiroteo, mientras una unidad de desactivación de bombas estaba trabajando en varios presuntos artefactos explosivos improvisados, dijo Lanyon.

Testigos dijeron que el tiroteo en la famosa playa duró unos 10 minutos, haciendo que cientos de personas se dispersaran por la arena, las calles y parques cercanos. La policía dijo que solo al acto de Jánuca habían acudido unas 1.000 personas. "Me disponía a volver a casa, estaba haciendo la maleta, con las chanclas, listo para tomar el autobús, y entonces empecé a oír los disparos", dijo Marcos Carvalho, de 38 años, residente en Bondi Junction. "A todos nos entró el pánico y empezamos a correr también. Así que lo dejamos todo atrás, como las chanclas, todo. Simplemente corrimos", agregó. "Debo haber oído, no sé, unos 40 ó 50 disparos".

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que los judíos que habían ido a encender la primera vela de la festividad de Jánuca en la playa habían sido atacados por "viles terroristas". El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, se mostró consternado por el tiroteo y dijo que el Gobierno australiano debe "entrar en razón" tras innumerables advertencias.