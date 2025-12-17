Faustino Oro quiere impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

A los 12 años, Faustino Oro volvió a dejar otro mojón en la historia: hizo tablas ante Diego Flores, flamante campeón argentino, en el IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli y alcanzó la segunda norma de gran maestro.

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) vivió una jornada especial ante el nuevo hito del prodigio, que terminó el certamen con 5,5 puntos, justo la cifra que necesitaba para dar el paso. Ahora, para ser consagrado como gran maestro, deberá sumar otra más, según lo exige la reglamentación de la FIDE.

Del 25 al 30 de diciembre, Chessi -como reza uno de sus apodos- participará en Qatar del Mundial de Ajedrez de rápidas y blitz. Y el objetivo previo es que pueda reunirse nuevamente con el Presidente de la Nación, Javier Milei para agradecerle el apoyo en su carrera. En diciembre de 2024, mantuvieron una audiencia en la Casa Rosada. Vale recordar que cuando Fausti logró a los 10 años, 8 meses y 16 días conseguir la plusmarca como Maestro Internacional, dejando atrás el récord que, desde 2019, estaba en poder del niño Abhimanyu Mishra (EE.UU.), el propio Milei lo felicitó enfáticamente en sus redes.

“¡El Maestro Internacional de Ajedrez más joven de la historia tiene 10 años y es argentino! Felicito al genio de Faustino Oro por su tremendo logro, espero conocerlo pronto para agradecerle en persona haber puesto al país en lo más alto”, había manifestado el Presidente. Y ese día llegó a fines del año pasado.

Pues bien, con el impulso de la Federación de Ajedrez (FADA), encabezada por Mario Petrucci, la intención es buscar un nuevo encuentro antes del viaje a Qatar y luego de este nuevo gran salto en su joven pero impactante carrera. Es para destacar que Oro recién aprendió a jugar en pandemia. Y su crecimiento es sorprendente.

Si se concreta el cónclave, la FADA le llevará a Milei una carta de Arkady Dvorkovic, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en la que propone que Argentina sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en el 2030, de la que participarán más de 180 países, con los mejores representantes de la disciplina en el planeta.

“Argentina está consolidando su economía y está en el exclusivo grupo de países que han crecido con tasas sólidas y bajo su liderazgo está entre los países más exitosos de Latinoamérica (...). Los casi 200 países que integran la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) observamos el movimiento cultural que ha comenzado hace dos años en su país”, comienza la misiva.

“Por tal motivo, FIDE ha decidido invitar a la Argentina para que sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en 2030. Serán 15 días de una notable audiencia mundial, más de 200 periodistas cubrirán este megaevento que diariamente tendrá actividades, no solo de alto impacto turístico, sino también deportivo, cultural y educativo, ya que se realizaràn congresos a los que asistirán personalidades internacionales. Estas expresiones de cultura son tradicionales en las Olimpíadas de Ajedrez”, subrata el texto de la carta.

Con Faustino Oro como embajador sin techo, una nueva puerta se abre para el ajedrez argentino.