Pasajeros alcoholizados fueron bajados de un vuelo

Un vuelo programado desde el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, se vio interrumpido antes de su despegue debido a la intervención de personal de seguridad para retirar a un grupo de pasajeros que se encontraban en evidente estado de ebriedad y causando disturbios dentro de la aeronave.

La situación fue registrada en un video por otros pasajeros y difundida en diferentes plataformas digitales, donde se aprecia el momento en que el grupo es obligado a descender por el personal autorizado.

Según los testimonios de personas que viajaban en ese vuelo, los individuos disruptivos habrían generado un clima de molestia e incomodidad entre quienes se disponían a emprender el viaje, lo que motivó la intervención de la tripulación y de las autoridades aeroportuarias.

La secuencia, que trascendió rápidamente en redes sociales, muestra a los afectados siendo escoltados fuera del avión por agentes de seguridad, mientras el resto de los pasajeros observaba la escena con expresiones de disgusto.

Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre la edad de los involucrados, su destino de vuelo ni si se presentaron denuncias formales, fuentes dentro del aeropuerto confirmaron que la medida respondió a la necesidad de garantizar la seguridad y el orden dentro de la aeronave antes de su partida.

Autoridades aeroportuarias suelen actuar de forma preventiva ante comportamientos que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los pasajeros o el normal desarrollo de las operaciones.

Este tipo de intervenciones se da en el marco de protocolos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que determinan el desembarco de pasajeros cuyo comportamiento pueda comprometer el vuelo o la seguridad de otros viajeros.



















