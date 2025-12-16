Pasajeros alcoholizados fueron bajados de un vuelo

Dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo en el GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Varkey Foundation organizada en colaboración con la UNESCO.
Un vuelo programado desde el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, se vio interrumpido antes de su despegue debido a la intervención de personal de seguridad para retirar a un grupo de pasajeros que se encontraban en evidente estado de ebriedad y causando disturbios dentro de la aeronave.
La situación fue registrada en un video por otros pasajeros y difundida en diferentes plataformas digitales, donde se aprecia el momento en que el grupo es obligado a descender por el personal autorizado.
Según los testimonios de personas que viajaban en ese vuelo, los individuos disruptivos habrían generado un clima de molestia e incomodidad entre quienes se disponían a emprender el viaje, lo que motivó la intervención de la tripulación y de las autoridades aeroportuarias.
La secuencia, que trascendió rápidamente en redes sociales, muestra a los afectados siendo escoltados fuera del avión por agentes de seguridad, mientras el resto de los pasajeros observaba la escena con expresiones de disgusto.
Si bien no se difundieron detalles oficiales sobre la edad de los involucrados, su destino de vuelo ni si se presentaron denuncias formales, fuentes dentro del aeropuerto confirmaron que la medida respondió a la necesidad de garantizar la seguridad y el orden dentro de la aeronave antes de su partida.
Autoridades aeroportuarias suelen actuar de forma preventiva ante comportamientos que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los pasajeros o el normal desarrollo de las operaciones.
Este tipo de intervenciones se da en el marco de protocolos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que determinan el desembarco de pasajeros cuyo comportamiento pueda comprometer el vuelo o la seguridad de otros viajeros.
Verano 2026: Alquileres turísticos ya confirman entre 60 y 80% de reservas en el país
De norte a sur, operadores inmobiliarios reportan alta demanda. Los valores en pesos ajustan por inflación, mientras que los que cotizan en dólares se mantienen estables. Consejos clave para evitar estafas.