El papa Francisco cumpliría 89 años

El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano a los 88 años, tras sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a coma y provocó una insuficiencia cardíaca irreversible.

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, se convirtió en el primer pontífice proveniente de América cuando fue elegido en marzo de 2013.

Antes fue cardenal y arzobispo de Buenos Aires; presidió la Conferencia Episcopal Argentina entre 2005 y 2011. Se destacó por su estilo austero y su cercanía con los más pobres.