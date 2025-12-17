El papa Francisco cumpliría 89 años

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker
El medio estadounidense destacó producciones nacionales dentro de su selección anual, reforzando el interés global por autores y obras surgidas en el país
El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano a los 88 años, tras sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a coma y provocó una insuficiencia cardíaca irreversible.
Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, se convirtió en el primer pontífice proveniente de América cuando fue elegido en marzo de 2013.
Antes fue cardenal y arzobispo de Buenos Aires; presidió la Conferencia Episcopal Argentina entre 2005 y 2011. Se destacó por su estilo austero y su cercanía con los más pobres.
El medio estadounidense destacó producciones nacionales dentro de su selección anual, reforzando el interés global por autores y obras surgidas en el país
El prodigio de 12 años igualó con Diego Flores y dio otro paso en su carrera. En los próximos días, podría encontrarse con el presidente para llevarle la carta de la FIDE con la propuesta para que el país albergue la gran competencia en 2030.