Buscan a 160 donantes de sangre voluntarios

El Centro Regional de Hemoterapia cumple mañana 16 años y lo celebrarán con un DONATÓN, en el que tienen como principal objetivo alcanzar 160 donantes voluntarios.

Largada: Jueves 18 de diciembre - 08.30 hs

Cierre: Sábado 20 de diciembre - 12.00 hs

Acercate a Bolívar 687





La institución, que depende del Ministerio de Salud Pública, se transformó en un organismo moderno, estratégico y fundamental para el sistema sanitario provincial, posibilitando la centralización de procesos, la actualización tecnológica, la implementación de estándares de calidad, equipamiento de última tecnología e infraestructura.

Actualmente, el Centro Regional de Hemoterapia cuenta con médicos, bioquímicos, técnicos en hemoterapia, de laboratorio, administrativos y agentes de servicios generales, que cubren un circuito estructurado para lograr la trazabilidad completa de cada unidad de sangre.

Este esquema incluye: Admisión del Donante, en donde se realiza la entrevista y evaluación médica para garantizar la aptitud del aportante; Hemodonación, que se encarga de la extracción de componentes bajo estrictas normas técnicas; Laboratorio de Biología Molecular, área clave que garantiza la máxima seguridad del material biológico; y Laboratorio de Inmunoserología, que se encarga de estudios serológicos para verificar la ausencia de enfermedades transmisibles. Además, Laboratorio de Inmunohematología, como sector especializado en la determinación de grupos sanguíneos, compatibilidades y estudios específicos; Fraccionamiento y Producción, que se encarga de que cada unidad de sangre donada se procese y transforme en componentes terapéuticos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma); y Distribución, sector responsable de que los productos sanguíneos lleguen en condiciones óptimas a los dispositivos sanitarios que los requieran.

Para lograr sostener niveles adecuados de stock, incluso en períodos críticos o de alta demanda sanitaria, la institución lleva adelante colectas de sangre externas en toda la provincia con su unidad móvil, logrando en el presente período 110 operativos.

Asimismo, concreta promoción permanente de la donación voluntaria y habitual articulada con instituciones y municipios; atención integral del donante y seguimiento post donación; estudios serológicos y moleculares de alta complejidad, y planificación continua para garantizar la suficiencia de stock, entre otros aspectos.

Quiénes pueden donar

Pueden donar:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.