Comienza el Campeonato de Acuatlón

La Municipalidad a través de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad invita a todos los interesados a participar del campeonato de Acuatlón que comienza mañana.

La primera fecha se llevará a cabo hoy a partir de las 19 hs. en el balneario Xamena, mientras que la fecha 2 y 3 se realizarán en el Vitale y en el Perón respectivamente.

Las inscripciones se realizan a través de un formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ6vIRAFhXZx1RFdMfIEl55MeEipiyqwbLMaRZq9UOy47Xbg/viewform). Solo hay que colaborar con tres alimentos no perecederos.

Se esperan más de 80 participantes que definirán al campeón en la última fecha, que se decidirá por el tiempo que tardan en completar el circuito. Quien logre terminar la carrera en el menor tiempo será el campeón.

Los deportistas correrán 2000 metros, luego nadarán 300 metros y correrán nuevamente 3200 metros donde finalizarán.

«Este deporte está tomando cada vez más fuerza. Es una gran variante para los amantes de la disciplina y está muy bien que se realicen estos torneos en la ciudad», dijo Martín Chamorro, profesor de DV Training.

Cabe destacar que las acreditaciones serán a las 18 del mismo día, en el predio municipal, donde se desarrolla la competencia, Av. República del Líbano 840.