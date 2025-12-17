Mejoras viales: Se trabaja en diversos frentes de obra

La Municipalidad avanza con tareas de hormigonado en distintas calles de la ciudad. Se solicita a los conductores respetar el tiempo de fraguado para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.

En el marco del Plan de Recuperación de Calles la Municipalidad se encuentra trabajando en diversos frentes de obra en la ciudad.

En este caso, con tareas de hormigonado por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación. 

Los lugares donde se están efectuando dichas tareas son los siguientes:

Alvear entre Santiago del Estero y Gral. Güemes
Juramento y Pje. Padilla 
Juramento y Gurruchaga 
Juramento y Arenales
Y en la calle Arete casi Huayratata (barrio San Carlos)

Se solicita a los conductores respetar el tiempo de fraguado para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.

