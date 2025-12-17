Mejoras viales: Se trabaja en diversos frentes de obra

Se trata del tramo final de las obras. Con esto la Municipalidad busca mejorar la circulación vehicular en el principal ingreso y egreso de la ciudad, desde el barrio Santa Ana hasta las avenidas Banchik, Tavella y Paraguay.
En el marco del Plan de Recuperación de Calles la Municipalidad se encuentra trabajando en diversos frentes de obra en la ciudad.
En este caso, con tareas de hormigonado por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.
Los lugares donde se están efectuando dichas tareas son los siguientes:
Alvear entre Santiago del Estero y Gral. Güemes
Juramento y Pje. Padilla
Juramento y Gurruchaga
Juramento y Arenales
Y en la calle Arete casi Huayratata (barrio San Carlos)
Se solicita a los conductores respetar el tiempo de fraguado para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.
