Limpiaron el canal Tineo para prevenir anegamientos en la zona

Las tareas se efectuaron entre las calles Ibazeta y Martín Cornejo, cercano a la Av. Entre Ríos. La zona presentaba principalmente sedimentos acumulados y malezas. El acondicionamiento permitirá un correcto drenaje del agua de lluvia.

En el marco del plan de mantenimiento de los canales pluviales de la ciudad, la Municipalidad efectuó la limpieza del canal Tineo, ubicado entre las calles Ibazeta y Martín Cornejo, cercano a la avenida Entre Ríos.

Alfredo Vorano, subsecretario de Espacios Verdes, explicó que “los trabajos consistieron principalmente en el retiro de sedimentos acumulados por las últimas lluvias y malezas existentes que dificultaban el normal escurrimiento del agua”.

“El canal Tineo se encuentra a cielo abierto desde la calle Siria hasta Almirante Brown, salvo en algunos sectores que pasa por debajo de las casas, y su angostura no permite la utilización de maquinarias por lo que la limpieza periódica suele realizarse de manera manual”, remarcó el funcionario.

Además, en el sector donde se trabajó en el día de hoy, se encuentra colindante a las viviendas por lo que la limpieza era fundamental para prevenir anegamientos o inundaciones en la zona.

Como en todos los casos, se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos tanto dentro como en las márgenes de los canales pluviales de la ciudad.

