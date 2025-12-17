Se trata del tramo final de las obras. Con esto la Municipalidad busca mejorar la circulación vehicular en el principal ingreso y egreso de la ciudad, desde el barrio Santa Ana hasta las avenidas Banchik, Tavella y Paraguay.
Mañana llega el último Neumatón del año
La jornada se realizará, de 10 a 17 hs, en la playa de estacionamiento del CCM, en Av. Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Hasta la fecha se lograron acopiar un poco más de 1.451 toneladas de neumáticos fuera de uso.LocalesHace 4 horasPrensa
La Municipalidad realizará mañana la 20º edición del Neumatón, la última del 2025. La jornada será en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.
Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. La acción se realizará de 10 a 17 hs.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.
Comienza el Campeonato de Acuatlón
La primera fecha se llevará a cabo hoy a partir de las 19 hs en el balneario Xamena, mientras que la fecha 2 y 3 se realizarán en el Vitale y en el Perón respectivamente. Las inscripciones se realizan a través de un formulario. Solo hay que llevar tres alimentos no perecederos.