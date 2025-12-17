Así funcionarán los mercados municipales durante las vísperas de Navidad

Se trata del tramo final de las obras. Con esto la Municipalidad busca mejorar la circulación vehicular en el principal ingreso y egreso de la ciudad, desde el barrio Santa Ana hasta las avenidas Banchik, Tavella y Paraguay.
Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Mercado San Miguel, su Anexo y los mercaditos, para la comunidad, los horarios de atención al público previstos para el día previo a la Navidad, con el objetivo de facilitar las compras y garantizar un mejor servicio a los vecinos.
La Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso que durante esta jornada, los espacios comerciales extenderán su funcionamiento para acompañar la alta demanda y ofrecer mayor comodidad a quienes se acercan a realizar sus compras festivas.
Mercado San Miguel y Anexo
Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
Jueves 25: cerrado
Mercadito Belgrano
Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
Jueves 25: cerrado
Mercadito Evita
Martes 23: de 11.30 a 15.30 y de 20.00 a 00.00
Miércoles 24: de 11.30 a 15.30
Jueves 25: cerrado
Mercadito Patio de la Empanada
Martes 23: horario corrido de 08.30 a 00.00
Miércoles 24: de 09.30 a 16.30
Jueves 25: cerrado
Polo Gastronómico Mercadito Evita
Martes 23: de 08.30 a 15:30 y de 20.00 a 00.00
Miércoles 24: de 08.30 a 15.30
Jueves 25: cerrado
Navidad en el Mercado
Se recuerda a la comunidad que este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, habrá horario corrido en el marco de “La Navidad en el Mercado”, una propuesta especial pensada para que los vecinos puedan anticipar sus compras, aprovechar promociones y vivir el clima festivo en un espacio tradicional de la ciudad.
Se invita a salteños y turistas a acercarse, planificar sus compras con tiempo y disfrutar de la amplia oferta de productos y servicios disponibles para estas fiestas.
La acción tendrá lugar en el predio central de Av. San Martín y en su anexo de pasaje Miramar.
