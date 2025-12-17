Así funcionarán los mercados municipales durante las vísperas de Navidad

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Mercado San Miguel, su Anexo y los mercaditos, para la comunidad, los horarios de atención al público previstos para el día previo a la Navidad, con el objetivo de facilitar las compras y garantizar un mejor servicio a los vecinos.

La Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso que durante esta jornada, los espacios comerciales extenderán su funcionamiento para acompañar la alta demanda y ofrecer mayor comodidad a quienes se acercan a realizar sus compras festivas.

Mercado San Miguel y Anexo

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00

Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Belgrano

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00

Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Evita

Martes 23: de 11.30 a 15.30 y de 20.00 a 00.00

Miércoles 24: de 11.30 a 15.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Patio de la Empanada

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 00.00

Miércoles 24: de 09.30 a 16.30

Jueves 25: cerrado

Polo Gastronómico Mercadito Evita

Martes 23: de 08.30 a 15:30 y de 20.00 a 00.00

Miércoles 24: de 08.30 a 15.30

Jueves 25: cerrado

Navidad en el Mercado

Se recuerda a la comunidad que este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, habrá horario corrido en el marco de “La Navidad en el Mercado”, una propuesta especial pensada para que los vecinos puedan anticipar sus compras, aprovechar promociones y vivir el clima festivo en un espacio tradicional de la ciudad.

Se invita a salteños y turistas a acercarse, planificar sus compras con tiempo y disfrutar de la amplia oferta de productos y servicios disponibles para estas fiestas.

La acción tendrá lugar en el predio central de Av. San Martín y en su anexo de pasaje Miramar.