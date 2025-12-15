Se perdieron 126.000 empleos en la industria

La crisis productiva no detiene su curso y surgen datos consolidados de su verdadera dimensión: en la administración de Javier Milei se perdieron al menos 126.000 empleos en la industria. Los especialistas advierten que estos puestos no serán absorbidos por otros sectores. En uno de los eventos empresarios más importantes del país se mostraron alarmados por la cuestión. China fue la palabra más repetida y pese a la fuerte retracción de la actividad hubo aplausos para Patricia Bullrich que lleva la bandera de las reformas del Gobierno en el Congreso.



Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) marcan la destrucción de cuarenta mil puestos de trabajo registrados en la industria desde que gobierna Javier Milei. Pero la Cuenta de Generación de ingreso del INDEC suma a los no registrados y los no asalariados y llega a una cifra más preocupante: al menos 126.000 empleos perdidos en el sector durante la administración libertaria.

La información surge de tomar el último dato comparable, el segundo trimestre de este año contra el mismo período de 2023. Si la cuenta se hiciera contra los últimos tres meses de la administración de Alberto Fernández, el resultado sería aún peor, un neto de 160.000 empleos menos, pero con las inconsistencias metodológicas que puede traer la estacionalidad.

En cualquier caso, queda claro que hay un marcado retroceso en materia laboral que difícilmente sea compensado por otros rubros. "La destrucción del empleo en la industria es un problema, dado que aún no queda claro qué sector podrá absorber estos puestos de trabajo. Los ganadores -energía y minería- son muy importantes para generar divisas, pero demandan poco empleo", dijo a Ámbito el economista Martín Alfie, Fundador de Misión Productiva.