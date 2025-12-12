El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas

A pocos días para que termine el año, millones de argentinos empezaron a percibir la segunda mitad del aguinaldo y, a diferencia de lo que sucedió en 2024, el sueldo complementario, para muchas familias, irá destinado a reducir deudas y cubrir gastos esenciales.

En un contexto de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo actúa como "salvavidas" para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025.

El último informe realizado por la consultora Focus Market relevó a 3.875 casos para conocer en qué gastarán el aguinaldo en diciembre los argentinos. Actualmente hay un total de 10.051.200 personas con empleo asalariado registrado a nivel nacional que son sujetos de recibirlo y señalaron que el 29% destinará el Sueldo Anual Complementario al pago de deudas.

“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas. Esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Una de las principales diferencias que advierte el estudio respecto a la misma medición hecha en 2024 es respecto al pago de deudas: hubo una variación de 16 puntos porcentuales (pasó del 13% al 29%). Este dato sugiere un mayor endeudamiento familiar o presiones por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones cotidianas. Esto alinea con tendencias observadas en encuestas de mediados de 2025, donde el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades sobre el disfrute.

“El salto de 13 % a 29 % en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares”, analizó el director de Focus Market.