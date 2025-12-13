Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes

El club informó que el incidente tuvo lugar a la altura de la localidad bonaerense de Solís, sobre esa ruta nacional. Tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación, según detalló la institución en un comunicado en su cuenta de X.

“El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”, confirmó además el club en el mismo tuit, publicado pasadas las 2:40. No brindó mayores detalles respecto a cómo se produjo el episodio.

La delegación explicó que reanudaría el viaje cuando las personas trasladadas regresaran y arribaran las nuevas unidades: “La situación se encuentra bajo control y el club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”.

En ese sentido, según el medio platense 0221, alrededor de las 3 de la mañana los micros de reemplazo ya se encontraban en el lugar, a la espera del regreso de los lesionados desde el centro asistencial de Pilar.

Los hinchas involucrados en el accidente se dirigían al estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde este sábado, desde las 21, Estudiantes de La Plata enfrentará a Racing en la final del Torneo Clausura.

Nicolás Ramírez será el árbitro principal. Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso oficiarán como asistentes, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Hernán Mastrángelo del AVAR.