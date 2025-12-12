Causa AFA: la Justicia realiza nuevos allanamientos

La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.

El procedimiento y la tasación de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas. El personal de la Policía Federal requisa la finca junto a seis peritos tasadores que valuarán la propiedad.

Leé también: El tesorero de la AFA, en la mira: las sociedades sospechosas que compraron la mansión que fue de Tevez

Según pudo saber TN, secuestró 54 vehículos para que sean tasados por parte de los peritos convocados por el magistrado. Entre ellos se encuentran 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.

Durante las primeras horas de hoy, la Policía Federal realizó un operativo en un complejo de cocheras ubicadas en CABA para dar con los 59 autos de lujo a nombre de la empresa Real Central SRL.

Según la denuncia realizada por el equipo de Elisa Carrió, Real Central SRL habría comprado una propiedad inmensa en Misiones al 4000 en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2. Esta firma está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Se trata de más de diez hectáreas que corresponden a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.

Según la documentación a la que tuvo acceso TN, el exfutbolista y actual director técnico, Carlos Tévez, compró la casa en 2017 para luego venderla a Malte SRL en junio de 2023. Esta sociedad estaba vinculada a personas del entorno de Toviggino.