Hallan a una agente penitenciaria sin vida en Barrio Portal

En la mañana del domingo, cerca de las 10, fue encontrada sin vida Silvina Vela, una agente del Servicio Penitenciario. Tenía 30 años y fue hallada en Barrio Portal, camino a San Agustín en el KM. 3.
De acuerdo a primeras informaciones, el cuerpo presentaba aparentes golpes. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y la investigación queda a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios. En los próximos días se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.
Silvina era madre de un niño y atravesaba un momento personal difícil: recientemente había sufrido la pérdida de su madre y también habría mantenido conflictos con su expareja.
Se prevé que el velatorio se lleve a cabo mañana.
