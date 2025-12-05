Cayó un helicóptero sobre unas canchas de tenis

Un helicóptero de la empresa Hangar Servicios cayó en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) y terminó destrozado, según informaron a LA NACION fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). En la aeronave viajaban el piloto y dos pasajeros -un hombres y una mujer- quienes resultaron heridos, fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Fernández.

“Un helicóptero se precipitó sobre las canchas de tenis del predio, los ocupantes, dos masculinos y un femenino, se encuentran fuera de la aeronave conscientes y con vida, al momento son asistidos por bomberos y SAME. La situación se encuentra controlada”, señalaron desde los servicios de emergencia. Además sostuvieron que el accidente se produjo a raíz de un desperfecto técnico. En tanto, durante el operativo, por prevención se cortó el tránsito en uno de los tramos de la calle Jerónimo Salguero.

Desde el Gobierno de la Ciudad, en tanto, afirmaron: “La aeronave, que debió hacer un aterrizaje de emergencia en consecuencia del desperfecto, quedó volcada de forma lateral en una de las canchas”.

El helicóptero cayó pasadas las 20.15 en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo. La aeronave había partido desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, a las 20.08 y se dirigía hacia el aeroparque Jorge Newbery, cuando sufrió el desperfecto y debió realizar la maniobra de urgencia.

Se trata de la aeronave con matrícula LV-JKR, un Robinson 44, que –según las páginas de seguimiento de tráfico aéreo FlightRadar24 y Flight Aware– habría ingresado a la Capital por el barrio de Saavedra y cruzado el de Belgrano, para luego tomar el eje de la Avenida del Libertador hasta Palermo, donde realizó el aterrizaje forzoso.

Al ser notificados del incidente, los efectivos del SAME iniciaron un operativo de despliegue de móviles. El incidente ocurrió enfrente de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa).

“A las 20.24 tuvimos una alerta de caída de aeronave en el circuito KDT y rápidamente emitimos la alerta roja en el hospital y en las bases de ambulancia”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME. “Hubo un gran desplazamiento de ambulancias, motos y unidades médicas de triage y a las 20.30, ya estaban en el lugar bomberos y policía de la ciudad. Esto posibilitó atender y compensar rápidamente a las víctimas”, añadió.

“El último que sacamos fue el piloto, que estaba enganchado con un cinturón de seguridad; presentaba traumatismo de cadera y de parrilla costal. El ocupante hombre salió por sus propios medios, con traumatismo de parrilla costal, mientras que la tercera ocupante, una mujer, tenía heridas cortantes en los labios y traumatismo leve”, explicó el director del SAME. Todos fueron derivados para estudios. “Ya están en el tomógrafo del [Hospital] Fernández”, precisó.