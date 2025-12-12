El Gobierno oficializó la baja de retenciones

El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas
En este fin de año, el sueldo complementario actúa como "salvavidas" para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025.
El Gobierno formalizó una nueva rebaja en los derechos de exportación para los principales cultivos agrícolas, una medida que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que ya rige tras su publicación en el Boletín Oficial.
El decreto establece reducciones permanentes en las alícuotas aplicadas a soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol, en línea con uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Caputo había señalado días atrás que avanzar en la baja de retenciones constituye una prioridad del presidente Javier Milei y que el objetivo es seguir profundizando ese sendero “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.
Según detalló el Ministerio de Economía, la reducción apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del país.
Las nuevas alícuotas quedaron fijadas de la siguiente manera:
Soja: de 26% a 24%
Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
Girasol: de 5,5% a 4,5%
En el caso de la soja, la baja implica el nivel más reducido en casi dos décadas, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En este fin de año, el sueldo complementario actúa como "salvavidas" para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025.
En línea con la inflación general, el costo de las canastas subió fuerte el mes pasado. Los aumentos en la carne tuvieron fuerte incidencia.