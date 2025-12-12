El Gobierno oficializó la baja de retenciones

El Gobierno formalizó una nueva rebaja en los derechos de exportación para los principales cultivos agrícolas, una medida que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que ya rige tras su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto establece reducciones permanentes en las alícuotas aplicadas a soja, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol, en línea con uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Caputo había señalado días atrás que avanzar en la baja de retenciones constituye una prioridad del presidente Javier Milei y que el objetivo es seguir profundizando ese sendero “en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

Según detalló el Ministerio de Economía, la reducción apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del país.

Las nuevas alícuotas quedaron fijadas de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

En el caso de la soja, la baja implica el nivel más reducido en casi dos décadas, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.