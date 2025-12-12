La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

Una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre
En línea con la inflación general, el costo de las canastas subió fuerte el mes pasado. Los aumentos en la carne tuvieron fuerte incidencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.
La categoría que más aumentó el último mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con una suba de 3,4%, seguida por "Transporte" (+3%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+2,8%) y "Comunicación" (+2,7%). Mientras que la única categoría que aumentó menos del 1% fue "Prendas de vestir y calzado" (+0,5%).
Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.
Para noviembre, las consultoras Equilibra y EcoGo, y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la medición del IPC se ubicaría en 2,5%, de confirmarse este avance, el aumento de precios sería el más alto desde abril pasado, cuando alcanzó el 2,8%.