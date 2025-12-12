La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.

La categoría que más aumentó el último mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con una suba de 3,4%, seguida por "Transporte" (+3%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+2,8%) y "Comunicación" (+2,7%). Mientras que la única categoría que aumentó menos del 1% fue "Prendas de vestir y calzado" (+0,5%).

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.