Luego de conocerse que la inflación fue del 2,5% en noviembre, la expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y se preguntó: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

Cristina aseguró que el dato tiene lugar “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de (Donald) Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año, según el INDEC. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA) con el análisis de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, había pronosticado una inflación en torno al 2,3% para el undécimo mes del año.

En la misma línea, la exmandatario indicó que “hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado ‘IPC Congreso’ del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”.

“La inflación que ellos decían que había… Era más baja que la de Milei… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”, sumó en el posteo publicado en su cuenta oficial de X.

Por último, volvió a traer a debate que, durante su último gobierno tenían “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”.



