Caso Sur Finanzas: La tesorera quedó detenida por encubrimiento

La tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quedó detenida este jueves tras un allanamiento realizado en un galpón en la localidad de Turdera del partido de Lomas de Zamora y en el domicilio de la mujer. La empresa de Ariel Vallejo, allegado a Claudio "Chiqui" Tapia, está bajo investigación por supuestas maniobras de lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron que Sánchez, que fue descubierta in fraganti llevándose distintos elementos del galpón, fue seguida hasta su domicilio donde encontraron las llaves que los investigadores necesitaban para abrir las cajas de seguridad incautadas.

En el galpón de Hipólito Yrigoyen, se hallaron cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (cuatro de grandes dimensiones), computadoras, cajas con documentación y cajeros automáticos. El juez federal Luis Armella había ordenado su apertura y finalmente en la casa de la mujer se encontraron las llaves.

Por ahora la mujer quedará detenida acusada en principio de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba. En la causa se investigan maniobras de lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo.