El Gobierno oficializó a Lanari como titular de Comunicación y Prensa

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Javier Lanari al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa mediante el Boletín Oficial, una decisión que reordena el esquema de poder de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, donde ahora concentra un control más amplio sobre las áreas comunicacionales y estratégicas de la administración.

Con el nuevo organigrama, la Jefatura de Gabinete volvió a incorporar la Secretaría de Comunicación y Prensa, que había quedado bajo Presidencia durante el breve período en que Adorni ocupó ese cargo con rango ministerial.

El Decreto 871/2025 formalizó el ascenso de Lanari, quien hasta ahora era subsecretario, aunque sin asumir el rol de vocero, que continuará en manos del propio Adorni.

La reorganización —publicada mediante el Decreto 866/2025— también integró áreas como Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Secretaría Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa, ampliando el peso institucional de la Jefatura.