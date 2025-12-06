Barrio El Milagro: se está ejecutando la limpieza del canal Tinkunaku

La Municipalidad se encuentra trabajando en la zona del puente peatonal que se conecta con las calles Francisco Muñíz (barrio 6 de Septiembre) y Nicaragua (El Milagro). Estas acciones brindarán un correcto drenaje del agua de lluvia.

La Municipalidad continúa con el mantenimiento de diversos canales pluviales de la ciudad con el objetivo de mitigar posibles anegamientos en época de abundante caída de agua de lluvia y prevenir desbordes e inundaciones.

En este marco, junto al Ejército Argentino, se está desarrollando el retiro de sedimentos acumulados y malezas en el canal Tinkunaku, más precisamente en la zona del puente peatonal que conecta los barrios 6 de Septiembre y El Milagro.

Es importante destacar que, el canal Tinkunaku es uno de los de mayor envergadura de la ciudad junto al Yrigoyen, al Juan XXIII y al Velarde. Tiene una extensión de aproximadamente cinco mil metros lineales desde el barrio Autódromo hasta su desembocadura en el río Arenales y atraviesa 20 barrios.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos evitar arrojar residuos o escombros dentro del canal o en sus márgenes ya que esto no sólo genera focos infecciosos sino también obstrucciones y anegamientos.

