La Municipalidad de Salta brindará una gran oportunidad para los vecinos de zona sur, ya que hoy habrá un punto de venta de lácteos en el CIC de Limache.

Se ubicará en Demetrio Herrera, esquina Gaucho Méndez, donde se encuentra el Centro Integrador Comunitario, de 9 a 12.

Los vecinos podrán encontrar diferentes variedades de fiambres, leche, yogurt, quesos con grandes descuentos.

El objetivo es acercar oportunidades a los barrios, para que cada familia pueda celebrar las fiestas de fin de año con lo mejor en su mesa.

Cabe destacar que esta iniciativa se llevará a cabo en conjunto con EmeVe distribuidores, quienes aportarán los mejores productos. Por cualquier consulta comunicarse al 3872266199.