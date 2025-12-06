La Municipalidad se encuentra trabajando en la zona del puente peatonal que se conecta con las calles Francisco Muñíz (barrio 6 de Septiembre) y Nicaragua (El Milagro). Estas acciones brindarán un correcto drenaje del agua de lluvia.
Se viene el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana
La mesa de trabajo conjunto estuvo conformada por autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Salta, la Liga Salteña de Fútbol y de ambos clubes. El objetivo es que el encuentro se disfrute respetando las normas de convivencia entre simpatizantes.
La Secretaría de Seguridad de la Provincia informó que se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunto de cara al clásico salteño que disputarán Central Norte y Juventud Antoniana el próximo domingo 7 de diciembre, a las 16:30 horas, en el Estadio Padre Ernesto Martearena.
De la reunión participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el dirigente de Central Norte, Leandro Gallo; y el dirigente de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, con el objetivo de coordinar acciones tendientes a que el encuentro se desarrolle en un marco de tranquilidad, promoviendo el respeto y la convivencia entre los simpatizantes de ambos clubes.
Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las distintas etapas del operativo de seguridad diagramado por la Policía de la Provincia a ejecutarse en distintas etapas.
El secretario Avellaneda destacó la importancia de aunar esfuerzos para que el fútbol salteño se viva con normalidad y sin violencia, a su vez valoró el compromiso demostrado por la Liga Salteña de Fútbol y por las dirigencias de ambos clubes en igual sentido.
Por su parte, el presidente Sergio Chibán destacó el trabajo coordinado con las autoridades provinciales e instó a los simpatizantes de Central Norte y de Juventud Antoniana a cooperar y respetar las normas de convivencia, permitiendo que todos puedan disfrutar del clásico con normalidad.
El jefe de Policía informó que las puertas del estadio se abrirán a las 15:00 horas y precisó los accesos destinados para cada parcialidad:
Simpatizantes de Central Norte
• Platea Sur: Puerta 0
• Popular Sur: Puertas 1 y 2
• Preferencial Sur: Puerta 4
Simpatizantes de Juventud Antoniana
• Preferencial Norte: Puerta 7
• Popular Norte: Puerta 9
• Platea Norte: Puerta 10
Prensa
• Acceso por Puerta 12
Asimismo, se informó que se trabajará con sistemas informáticos de identificación de personas, por lo que se recomienda a los asistentes concurrir con antelación, portando DNI y entrada.
Participaron también del encuentro integrantes de la asesoría de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de la Provincia.
