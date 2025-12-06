Se viene el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

La Secretaría de Seguridad de la Provincia informó que se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunto de cara al clásico salteño que disputarán Central Norte y Juventud Antoniana el próximo domingo 7 de diciembre, a las 16:30 horas, en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

De la reunión participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el dirigente de Central Norte, Leandro Gallo; y el dirigente de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, con el objetivo de coordinar acciones tendientes a que el encuentro se desarrolle en un marco de tranquilidad, promoviendo el respeto y la convivencia entre los simpatizantes de ambos clubes.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las distintas etapas del operativo de seguridad diagramado por la Policía de la Provincia a ejecutarse en distintas etapas.

El secretario Avellaneda destacó la importancia de aunar esfuerzos para que el fútbol salteño se viva con normalidad y sin violencia, a su vez valoró el compromiso demostrado por la Liga Salteña de Fútbol y por las dirigencias de ambos clubes en igual sentido.

Por su parte, el presidente Sergio Chibán destacó el trabajo coordinado con las autoridades provinciales e instó a los simpatizantes de Central Norte y de Juventud Antoniana a cooperar y respetar las normas de convivencia, permitiendo que todos puedan disfrutar del clásico con normalidad.

El jefe de Policía informó que las puertas del estadio se abrirán a las 15:00 horas y precisó los accesos destinados para cada parcialidad:

Simpatizantes de Central Norte

• Platea Sur: Puerta 0

• Popular Sur: Puertas 1 y 2

• Preferencial Sur: Puerta 4

Simpatizantes de Juventud Antoniana

• Preferencial Norte: Puerta 7

• Popular Norte: Puerta 9

• Platea Norte: Puerta 10

Prensa

• Acceso por Puerta 12

Asimismo, se informó que se trabajará con sistemas informáticos de identificación de personas, por lo que se recomienda a los asistentes concurrir con antelación, portando DNI y entrada.

Participaron también del encuentro integrantes de la asesoría de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de la Provincia.