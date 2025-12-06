Salud Pública realiza la colocación de implantes subdérmicos

El procedimiento es gratuito, no requiere límite de edad y los implantes tienen una duración de cinco años. Se requiere inscripción previa.

LocalesHoyPrensaPrensa
105323-salud-publica-realiza-la-colocacion-de-implantes-subdermicos

banner-wapp2

La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará  campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.

El procedimiento es gratuito, no presenta restricción de edad y su duración es de cinco años. Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]

El cronograma es:

·9/12/25 en hospital Señor del Milagro de 9 a 13 (ingreso por calle Adolfo Güemes 642)

·12/12/25 en hospital de Rosario de la Frontera de 9:30 a 13

·15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13

·18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30 
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-06 at 08.17.05

Se viene el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

Prensa
LocalesHoy

La mesa de trabajo conjunto estuvo conformada por autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Salta, la Liga Salteña de Fútbol y de ambos clubes. El objetivo es que el encuentro se disfrute respetando las normas de convivencia entre simpatizantes.

Boletín de noticias