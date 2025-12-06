Este martes inicia la renovación del Pase Libre para el ciclo lectivo 2026

El martes 9 de diciembre SAETA dará inicio al ciclo de inscripción y renovación del Pase Libre Estudiantil con vistas al ciclo lectivo 2026. En esta etapa el trámite se habilitará para chicos que ingresen a nivel inicial, gestionen su primera tarjeta y para los que deben actualizar su Pase en los niveles primario o secundario.

Cabe resaltar que toda gestión que requiera la impresión de una tarjeta o que implique el cambio de nivel educativo deberá realizarse de modo presencial y con turno online previo, mientras que el resto deberá efectuarse por autogestión en las terminales habilitadas para ese fin.

Nivel inicial o primera tarjeta

Deberán gestionar el turno online de PRIMERA GESTION DE TARJETA y presentarse en fecha y hora seleccionada con la constancia de inscripción y fotocopia de DNI. Deberá concurrir el titular del Pase para la toma de la fotografía que se imprimirá en la tarjeta. Este primer trámite es gratuito.

Cambio de nivel

Quienes pasen de nivel primario a secundario deberán gestionar un turno y presentarse con fotocopia de DNI y constancia de inscripción. Si la tarjeta está deteriorada o la fotografía está desactualizada, deberán tramitar un duplicado y abonar el valor correspondiente.

Primarios y secundarios

El beneficio podrá renovarse por autogestión en los Centros de atención al usuario de Pellegrini 824, del Paseo Salta, (ex Híper Libertad), de la sede central de SAETA en Pellegrini 897 y en la Universidad Nacional de Salta. Solo podrán renovar el Pase, aquellos alumnos que se encuentren incluidos en el Padrón Estudiantil al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación