La Municipalidad se encuentra trabajando en la zona del puente peatonal que se conecta con las calles Francisco Muñíz (barrio 6 de Septiembre) y Nicaragua (El Milagro). Estas acciones brindarán un correcto drenaje del agua de lluvia.
Tránsito desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII
La Municipalidad de Salta informa que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII (Nuestra Señora del Valle) con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María.
La celebración religiosa se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre a partir de las 17 por distintas calles céntricas.
Habrá cortes preventivos y retenciones al paso:
Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza
Cortes:
Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan
Retenciones:
– Catamarca
– Santa Fe
– Lavalle
– La Rioja
– Lerma
– San Juan
– Córdoba
Se solicita atender las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas.
