Tránsito desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII

La celebración religiosa se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre a partir de las 17 por el centro de la ciudad. Habrá cortes preventivos y retenciones al paso. Se solicita atender las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas.

LocalesHoyPrensaPrensa
iglesia-virgen-del-valle-leon-xiii-3-jpg

banner-wapp2

La Municipalidad de Salta informa que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII (Nuestra Señora del Valle) con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María.

La celebración religiosa se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre a partir de las 17 por distintas calles céntricas.

Habrá cortes preventivos y retenciones al paso:

Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza

Cortes:

Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan

Retenciones:

– Catamarca

– Santa Fe

– Lavalle

– La Rioja

– Lerma

– San Juan

– Córdoba

Se solicita atender las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas.

mapa-cortes-procesion-parroquia-leon-xiii

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-06 at 08.17.05

Se viene el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

Prensa
LocalesHoy

La mesa de trabajo conjunto estuvo conformada por autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Salta, la Liga Salteña de Fútbol y de ambos clubes. El objetivo es que el encuentro se disfrute respetando las normas de convivencia entre simpatizantes.

Boletín de noticias