Se puso en marcha el Operativo Fin de Año Seguro

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta, puso en marcha el Operativo Fin de Año Seguro que se extenderá hasta el 7 de enero del 2026.

Efectivos de distintas áreas de los 14 Distritos de Prevención de la provincia intensifican los patrullajes en lugares estratégicos de mayor aglomeración de personas como corredores gastronómicos, comerciales, bancarios, turísticos, entre otros a fin de evitar la comisión de delitos y contravenciones.

Se realizan controles en locales de expendio de bebidas alcohólicas y de venta de pirotecnia en Salta y en el interior provincial. Está prohibida la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora como lo establece la Ley provincial 8340.

Por su parte, la Policía Vial intensifica los controles vehiculares y de alcoholemia en las distintas jurisdicciones mediante puestos de control, fijos y móviles. Desde el 2014 rige en Salta la Ley Tolerancia Cero Alcohol que establece severas sanciones para los conductores que circulen con graduación etílica.

Cabe destacar que el servicio de seguridad cuenta con el soporte de las cámaras de seguridad monitoreadas desde los Centros de Videovigilancia de la provincia.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación