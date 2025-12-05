Se realizará una nueva edición de “El Cafetón” en la ciudad

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, declaró de interés municipal, “El Cafetón”, el evento que convocará a los principales exponentes del café de especialidad de la provincia, por su significativo aporte al desarrollo cultural, económico y turístico de la ciudad. La actividad será el sábado 6, de 10 a 21, con entrada libre y gratuita, en la Usina Cultural, en calle España y Juramento.

En la oportunidad, vecinos y turistas podrán disfrutar de un recorrido por las cafeterías más destacadas de la ciudad y el interior. También habrá panaderías, pastelerías, panificados artesanales, alfajores regionales y puestos de churros, conformando un paseo gastronómico variado.

El encuentro sumará además música en vivo, solistas y DJ, que acompañarán la experiencia a lo largo del día, que culminará con una coffee rave. Para quienes quieran profundizar en el mundo del café, se ofrecerán charlas y contenidos formativos a cargo de especialistas, baristas y referentes del sector.

Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, indicó que “estamos contentos de acompañar esta segunda edición del Cafetón. El objetivo es visibilizar el mundo del café en Salta, mostrar las experiencias vinculadas a esta cultura y todo lo que la complementa, generando un evento para que la gente disfrute de una tarde distinta este sábado”.

Por su parte, Leo Goldberg, organizador del encuentro señaló: “Vivimos la segunda edición del Cafetón, esta vez en la Usina Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad y de la Provincia. Va a ser un evento más grande, con más cafeterías, panaderías y diferentes propuestas. La primera edición fue un éxito, y esta promete ser igual o mejor, los esperamos a todos”.