La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
El municipio continúa recuperando canales pluviales de la ciudad
Se realizaron tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad. También se colaboró con un operativo policial para el desalojo de personas que ocupaban los canales y generaban conflictos. Se trata de un pedido insistente de los vecinos.LocalesHace 5 horasPrensa
La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en conjunto con la Policía de la Provincia, desalojó a 11 personas que vivían en diferentes canales pluviales de la ciudad.
También se realizaron tareas de limpieza y se retiró un camión de basura. El operativo se llevó a cabo por pedido de los vecinos, que habían denunciado incidentes en distintas zonas.
Los canales en los que se encontraron personas viviendo fueron los siguientes: 16 de Septiembre a diferentes alturas y en Alberdi y Zavala. También en el bajo puente de Paraguay y río Arenales y en Chile y río Arenales.
Todos fueron demorados por la Policía y quedaron a disposición de la justicia, buscando erradicar estas situaciones.
Este tipo de tareas continuarán, ya que desde el municipio se busca garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.
Se realizará una nueva edición de “El Cafetón” en la ciudad
Este gran encuentro del café de especialidad, fue declarado de interés turístico municipal, durante la presentación oficial. Se llevará a cabo este sábado 6, de 10 a 21, en la Usina Cultural, España y Juramento, con entrada libre y gratuita.