Mejoras viales: Ejecutaron obras de hormigonado en Usandivaras y 20 de Junio

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad de Salta avanza con obras de hormigonado o repavimentación en diversos corredores viales de la ciudad. El objetivo es mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial.

En esta ocasión, se procedió a renovar la calzada dañada en la intersección de las avenidas Usandivaras y 20 de Junio del barrio San José; una de los principales corredores viales de la zona.

En primera instancia, se demolieron las placas dañadas y luego se preparó el paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelación.

Finalmente, se colocó el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.

Se solicita a los vecinos circular con precaución para prevenir hundimientos o deformaciones en la obra. El tránsito se encuentra reducido a media calzada.