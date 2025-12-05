La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
Mejoras viales: Ejecutaron obras de hormigonado en Usandivaras y 20 de Junio
La Municipalidad renovó la calzada que se encontraba deteriorada y que dificultaba la normal circulación vehicular en la zona, ubicada en el barrio San José. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.
En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad de Salta avanza con obras de hormigonado o repavimentación en diversos corredores viales de la ciudad. El objetivo es mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial.
En esta ocasión, se procedió a renovar la calzada dañada en la intersección de las avenidas Usandivaras y 20 de Junio del barrio San José; una de los principales corredores viales de la zona.
En primera instancia, se demolieron las placas dañadas y luego se preparó el paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelación.
Finalmente, se colocó el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.
Se solicita a los vecinos circular con precaución para prevenir hundimientos o deformaciones en la obra. El tránsito se encuentra reducido a media calzada.
El municipio continúa recuperando canales pluviales de la ciudad
Se realizaron tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad. También se colaboró con un operativo policial para el desalojo de personas que ocupaban los canales y generaban conflictos. Se trata de un pedido insistente de los vecinos.