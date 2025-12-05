La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
Este domingo 7 habrá una nueva jornada de adopción de perros
Organizada por el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, la actividad se realizará en la plaza Alvarado de 10 a 13, frente a una cafetería que brindará un desayuno especial para quienes adopten. Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.LocalesHoyPrensa
La Municipalidad, a través del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, realizará este domingo 7 de diciembre una nueva jornada de adopción responsable de perros.
La actividad será de 10 a 13 hs, en la plaza Alvarado, más precisamente frente a Universo Café que brindará un desayuno especial de cortesía a quienes adopten.
El evento, llamado “Café y Adopciones”, propone un formato novedoso e inédito en la ciudad con el fin de generar un espacio al aire libre donde las familias puedan conocer a los perros del Centro de Adopciones y participar de actividades de tenencia responsable.
También acompañarán distribuidores de alimentos balanceados con obsequios para los adoptantes; y se realizará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de los vecinos que se acerquen al evento.
Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.
El municipio continúa recuperando canales pluviales de la ciudad
Se realizaron tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad. También se colaboró con un operativo policial para el desalojo de personas que ocupaban los canales y generaban conflictos. Se trata de un pedido insistente de los vecinos.