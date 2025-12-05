La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
Los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias durante el feriado
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas de la cartera sanitaria. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes el sábado 6, de 7 a 12 y el lunes 8 permanecerá cerrado.LocalesHoyPrensa
Por la proximidad con el feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.
Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 9.
No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá cerrado durante el feriado del lunes 8, retomando su atención el martes 9. El sábado 6 se podrá donar en el horario de 7 a 12 horas. Por más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
El municipio continúa recuperando canales pluviales de la ciudad
Se realizaron tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad. También se colaboró con un operativo policial para el desalojo de personas que ocupaban los canales y generaban conflictos. Se trata de un pedido insistente de los vecinos.