Alerta amarilla y naranja por tormentas para amplias zonas de la provincia desde el mediodía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas que comenzarán a regir desde las 12:00 con distintos niveles de severidad según la zona. En primer término, se estableció alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 00:00 para la Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de San Carlos y Puna de Cafayate, así como para la Pre Puna de Iruya, la Pre Puna de Orán y la Pre Puna de Santa Victoria.

En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y acumulados estimados entre 20 y 40 mm. En la alta cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de granizo y/o nieve.

Asimismo, para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, regirá alerta amarilla entre las 12:00 y las 18:00, y posteriormente alerta naranja desde las 18:00 hasta las 00:00. Se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

De igual manera, la Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate permanecerán bajo alerta amarilla desde las 12:00 hasta las 18:00, y bajo alerta naranja desde las 18:00 hasta las 00:00. En estos sectores se esperan fenómenos de similar intensidad, con la posibilidad de tormentas severas durante la tarde-noche.



