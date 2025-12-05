Llega al parque San Martín una nueva edición del "Pesebre Viviente Criollo"

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad invita a la comunidad a la tradicional escenificación “Pesebre Viviente Criollo” que se llevará adelante en el parque San Martín.

Será el lunes 8 de diciembre, de 18 a 20 horas, en el anfiteatro Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón. Se trata de un espectáculo para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

El proyecto nació en Villa Lavalle y comenzó recorriendo diferentes barrios y centros vecinales. La popular escenificación cuenta con la participación de los vecinos y está a cargo de María Aurora Pedro junto al Movimiento Navideño Salteño “Gloria y Paz”.

La representación pone en escena un tramo de la vida de Jesús que va desde el anuncio del Ángel Gabriel a María, hasta la llegada de los Reyes Magos.