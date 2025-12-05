La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
Llega al parque San Martín una nueva edición del "Pesebre Viviente Criollo"
La popular escenificación tendrá lugar el lunes 8 de diciembre a las 18 horas, en el anfi 'Cuchi' Leguizamón con entrada libre y gratuita. El espectáculo, destinado a toda la familia, está a cargo de vecinos de Villa Lavalle junto al Movimiento Navideño Salteño.LocalesHoyPrensa
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad invita a la comunidad a la tradicional escenificación “Pesebre Viviente Criollo” que se llevará adelante en el parque San Martín.
Será el lunes 8 de diciembre, de 18 a 20 horas, en el anfiteatro Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón. Se trata de un espectáculo para toda la familia, con entrada libre y gratuita.
El proyecto nació en Villa Lavalle y comenzó recorriendo diferentes barrios y centros vecinales. La popular escenificación cuenta con la participación de los vecinos y está a cargo de María Aurora Pedro junto al Movimiento Navideño Salteño “Gloria y Paz”.
La representación pone en escena un tramo de la vida de Jesús que va desde el anuncio del Ángel Gabriel a María, hasta la llegada de los Reyes Magos.
El municipio continúa recuperando canales pluviales de la ciudad
Se realizaron tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad. También se colaboró con un operativo policial para el desalojo de personas que ocupaban los canales y generaban conflictos. Se trata de un pedido insistente de los vecinos.